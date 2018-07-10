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Вакцинація від кору в Україні: хто може отримати безкоштовні щеплення

В Україні розпочали безоплатну вакцинацію від кору дорослих – тих, хто ще не отримав щеплення та належить до груп підвищеного ризику.

Вакцина

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

– Поступово ми охоплюємо щепленнями проти кору все більше дітей, проте через недостатній рівень вакцинації у попередні роки, багато дорослих людей так само вразливі до хвороби.

Упродовж 2018 року українці, які є в групах ризику та в їхньому колективі хтось захворів на кір, можуть вакцинуватися безоплатно. Сподіваємося за цей час нам вдасться подолати спалахи кору в Україні та створити захисний щит від хвороби, – написала вона.

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Серед груп ризику, які можуть отримати щеплення безоплатно, працівники закладів охорони здоров’я (і медики, і немедичні працівники), освітніх закладів, студенти, МВС, Міноборони, СБУ, Нацполіція, Нацгвардія, ДПСУ, УДО.

Раніше стало відомо, що до кінця 2018 року в Україні обов’язково вакцинують проти кору медиків, вчителів, поліцейських і студентів.

Фото: Dreamstime

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