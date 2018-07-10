Вакцинація від кору в Україні: хто може отримати безкоштовні щеплення

В Україні розпочали безоплатну вакцинацію від кору дорослих – тих, хто ще не отримав щеплення та належить до груп підвищеного ризику.

Про це повідомила в.о. глави МОЗ Уляна Супрун у Facebook.

– Поступово ми охоплюємо щепленнями проти кору все більше дітей, проте через недостатній рівень вакцинації у попередні роки, багато дорослих людей так само вразливі до хвороби.

Упродовж 2018 року українці, які є в групах ризику та в їхньому колективі хтось захворів на кір, можуть вакцинуватися безоплатно. Сподіваємося за цей час нам вдасться подолати спалахи кору в Україні та створити захисний щит від хвороби, – написала вона.