5 здорових звичок, які продовжать життя на 15 років

Здорове харчування, достатній рівень фізичної активності (30 хвилин в день), нормальна вага, відмова від куріння і відмова або помірне вживання алкоголю можуть продовжити життя на 12-14 років.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Дотримання хоча б однієї здорової звички збільшує тривалість життя на 2 роки. А якщо дотримутився всіх цих звичок регулярно, то продовжити життя можна в середньому на 12-14 років.

Люди, які нехтували ними, набагато частіше вмирали від серцево-судинних захворювань і раку.

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– Цифру +2 роки завдяки здоровим звичкам вчені визначили після дослідження серед 120 тисяч осіб протягом 30 років. Вони зібрали інформацію з національних опитувань США серед пацієнтів і виявили 5 здорових звичок, які діють як чудодійні пігулки, які запобігають всіх хвороб, – написала вона.

5 здорових звичок:

здорове харчування

достатній рівень фізичної активності (30 хвилин у день)

нормальна вага

відмова від куріння

відмова або принаймні помірне вживання алкоголю

Щоб вести здоровий спосіб життя, треба багато терпіння і дисципліни. Не обов’язково робити все відразу, і з понеділка кардинально змінювати стиль життя. Це як міняти стару систему: потрібні час і витримка на послідовну і ефективну трансформацію.

– Спробуйте поступово інтегрувати у своє життя якусь здорову звичку, що вам більше подобається. Почніть правильно харчуватися або ж вийдіть на легку пробіжку – і всі інші здорові звички також підтягнуться. Головне починати саме зараз, а не відкладати на майбутнє! – написала Супрун.

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Фото: hcfomina.blogspot.com.