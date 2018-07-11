PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Необхідна вакцинація: в Україні третій випадок захворювання на дифтерію/

Необхідна вакцинація: в Україні третій випадок захворювання на дифтерію

В Україні зареєстровано третій випадок захворювання на дифтерію. Міністерство охорони здоров’я закликає населення робити щеплення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– В Україні зареєстрований третій випадок захворювання на дифтерію, захворів підліток 15 років на Київщині, діагноз підтверджено лабораторно. Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз хлопець знаходиться в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні в Боярці, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Вакцинація від кору в Україні: хто може отримати безкоштовні щеплення

МОЗ рекомендує якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії дітям, які пропустили їх за календарем вакцинації, вчасно вакцинувати дітей за графіком, відповідно до календаря профілактичних щеплень, а також нагадує про обов’язкову ревакцинацію дорослих від дифтерії кожні 10 років.

Нагадаємо, до кінця 2018 року в Україні обов’язково вакцинують проти кору медиків, вчителів, поліцейських і студентів.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Вакцина
Вакцинація від кору в Україні: хто може отримати безкоштовні щеплення
Кір
Вчителів, студентів і поліцію: стартує обов’язкова вакцинація від кору
Щеплення
Новий календар щеплень: що змінилося (ІНФОГРАФІКА)
Дифтерія
Дифтерія в Україні: зареєстровано другий випадок за рік (ІНФОГРАФІКА)
Кір
Кір в Україні: групи ризику вакцинуватимуть безкоштовно
Спалах кору: за тиждень понад 1300 нових хворих
Нові правила вакцинації: що пропонує МОЗ
Україна увійшла до списку країн з проблемами вакцинації (РЕЙТИНГ)
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка