Необхідна вакцинація: в Україні третій випадок захворювання на дифтерію

В Україні зареєстровано третій випадок захворювання на дифтерію. Міністерство охорони здоров’я закликає населення робити щеплення.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

– В Україні зареєстрований третій випадок захворювання на дифтерію, захворів підліток 15 років на Київщині, діагноз підтверджено лабораторно. Дитині ввели протидифтерійну сироватку, її стан стабільний, зараз хлопець знаходиться в інфекційному відділенні Київської обласної дитячої лікарні в Боярці, – йдеться у повідомленні.

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МОЗ рекомендує якомога швидше зробити щеплення проти дифтерії дітям, які пропустили їх за календарем вакцинації, вчасно вакцинувати дітей за графіком, відповідно до календаря профілактичних щеплень, а також нагадує про обов’язкову ревакцинацію дорослих від дифтерії кожні 10 років.

Нагадаємо, до кінця 2018 року в Україні обов’язково вакцинують проти кору медиків, вчителів, поліцейських і студентів.

Фото: УНІАН