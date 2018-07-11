Вчені розповіли про несподівану небезпеку бургерів

Вчені дійшли висновку, що часте вживання бургерів може привести до виникнення астми.

Китайські вчені дійшли висновку, що вживання трьох або більше бургерів на тиждень підвищує ризик виникнення астми, пише The Sun.

Також зловживання бургерами збільшує ризик захворювання на сінну лихоманку та алергічний риніт.

Дослідники з Сичуанського університету вважають, що за останні десятиліття фаст-фуд став важливою складовою раціону, що призводить до ожиріння у дітей та підлітків.

Крім того, вчені заявили, що жирна їжа збільшує запалення дихальних шляхів при астмі і через неї знижується споживання продуктів, багатих захисними поживними речовинами.

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До слова, ізраїльські вчені заявили, що віскі може захистити від низки важких хвороб, включаючи недоумство і рак.