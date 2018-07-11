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Віскі може захистити від низки важких хвороб – вчені

Ізраїльські вчені заявили, що віскі може захистити від низки важких хвороб, включаючи недоумство і рак.

Вчені з’ясували, що це спиртне допомагає захистити здорові клітини від окислення і мутацій завдяки вмісту в ньому елагової кислоти – потужного антиоксиданту, повідомляє Los Angeles Times.

Кислота перешкоджає переродженню клітин у злоякісні, а значить здатна продовжувати здорове життя.

Дослідники запевняють, що в допустимих дозах віскі сприяє зниженню рівня “поганого” холестерину і підвищення концентрації “хорошого”.

Також цей алкогольний напій перешкоджає розвитку недоумства.

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Нагадаємо, американські вчені винайшли препарат, який блокує поширення чотирьох видів раку: молочної і передміхурової залоз, товстої кишки і легенів.

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