Без хвороб з міцним імунітетом – вчені випробували ліки від старості

Вчені провели успішне випробування ліків проти старіння, що омолоджують імунну систему.

Вченим вдалося провести успішне клінічне випробування ліків проти старіння, які захищають літніх людей від хвороб, омолоджуючи імунну систему, повідомляє The Guardian.

Під час експерименту добровольці, віком за 65 років, отримували комбіновану терапію з двох компонентів проти старіння. Після прийому препарату впродовж року вони хворіли значно рідше, ніж учасники контрольної групи.

Крім того, ліки посилили реакцію організму на вакцину проти грипу. У тих, хто приймав препарат, в крові було на 20% більше антитіл проти захворювання.

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Тепер експериментальні ліки планують випробувати для запобігання інших пов’язаних зі старінням станів.

До слова, британські вчені з’ясували, що регулярне катання на велосипеді впливає на процеси старіння.