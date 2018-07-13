Виведення токсинів і шлаків з організму – Супрун розвіяла міф

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, чи варто виводити “шлаки” і чи дійсно працюють детокс-продукти.

Детоксикація – практика очищення організму від токсинів або шлаків – дуже поширена.

Однак, Уляна Супрун стверджує, існування шлаків в організмі і визначення їх кількості майже неможливо.

– Жоден лікар або спеціальне лабораторне дослідження не зможуть визначити рівень зашлакованості організму, – пише в.о. міністра на своїй сторінці у Facebook.

У організмі людини працюють природні видільні системи – печінка, нирки, шлунково-кишковий тракт та навіть шкіра. Якщо порушення функції цих органів чи систем немає, вони чудово справляються зі своєю роботою та виводять з організму все зайве.

– Сьогодні не існує великих авторитетних досліджень, які доводять ефективність вживання детокс-продуктів та дієт для втрати ваги чи звільнення від шлаків. Більш того, деякі науковці вважають детоксикацію великим комерційним проектом, – говорить Супрун.

Читайте: Як позбутися запаху з рота - поради Супрун Скільки треба їсти овочів та фруктів: Супрун назвала формулу Алкоголь у спеку - Супрун розвінчала ще один міф

Люди, які кажуть, що відчувають себе краще після детоксикації, насправді відчувають полегшення через зменшення кількості спожитих калорій на день та відмови від продуктів із твердими жирами та цукром.

– Такі експерименти також можуть бути небезпечними для здоров’я. Різке зменшення кількості калорій в раціоні, які зазвичай передбачають очищувальні дієти, може призвести до появи відчуття крайньої втоми та роздратування, головного болю або ж проблем зі шлунково-кишковим трактом, – додала лікарка.

Детокс-голодування протипоказане людям, що мають хвороби нирок, цукровий діабет чи хвороби шлунково-кишкового тракту. Довготривале голодування може також стати причиною появи дефіциту вітамінів та мінералів.

Очищувальна дієта може мати позитивний ефект у випадку, якщо ви прагнете змінити свої харчові звички в цілому.

Нагадаємо, Супрун розвінчала три найнебезпечніші міфи про здорове харчування.