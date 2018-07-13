Знайдена причина особливо небезпечного раку у чоловіків

Рак передміхурової залози є третьою за поширеністю причиною смертей від раку у Великобританії. Дослідники з Університету Кардіффа виявили мутацію, яка пов’язана з поганим прогнозом для пацієнтів з цим захворюванням.

Про це пише MedicaXpress.

Ця генетична мутація сприяє розвитку агресивної форми злоякісних пухлин, так званого кастраційно-резистентного раку передміхурової залози.

Пацієнти з таким діагнозом спочатку добре реагують на гормональну терапію, у результаті якої знижується концентрація чоловічих гормонів. Але вже приблизно за 2-3 роки майже у всіх хворих розвивається кастраційно-резистентна пухлина, яка практично невиліковна.

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Вчені встановили: коли клітинам простати давали мутацію у гени PIK3CA, вони швидко утворювали пухлини, які розвивали стійкість до гормональної терапії.

Раніше вчені назвали продукти, які підвищують ступінь тяжкості раку передміхурової залози.

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