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Сексуальна залежність визнана захворюванням

Нездатність контролювати сексуальне бажання буде внесена в каталог захворювань ВООЗ. Це послужить відправною точкою для встановлення лікарських діагнозів і призначення необхідного лікування.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнала психічним розладом обсесивно-компульсивну сексуальну поведінку і внесла її у свій каталог захворювань.

– Але ми вважаємо, що на даний момент немає доказів, що поведінку людей, схильних до розладів сексуальної поведінки, можна порівняти з симптомами тах, хто страждає від алкоголізму або наркоманії, – цитує агентство AFP експерта ВООЗ Джеффрі Ріда.

В оновленому випуску Міжнародної класифікації хвороб ВООЗ компульсивний розлад сексуальної поведінки буде визначено як гіперсексуальність, або нездатність контролювати сильне сексуальне бажання, у результаті чого люди нехтують своїм здоров’ям, хоча найчастіше сексуальна близькість не приносить їм задоволення.

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Внесення сексуальної залежності у каталог хвороб ВООЗ і єдине визначення цього розладу послужить відправною точкою для встановлення лікарських діагнозів, призначення відповідного лікування і можливості укладення відповідних медичних страховок.

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