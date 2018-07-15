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Як вберегти дитину від травм на майданчику

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун нагадала батькам, як знизити ризики травмування дітей під час гри на майданчику.

Про це вона написала у Facebook.

– Скільки б років не було дитині, стежте, щоби вона користувалась ігровими конструкціями лише відповідно до віку та за призначенням – це перше правило безпеки. Намагайтеся обирати ті майданчики, де є м’яке покриття (пісок, штучний газон, спеціальна стружка тощо), – радить Уляна Супрун.

Крім цього, обов’язково оглядайте стан конструкцій та гойдалок, щоб упевнитися, що немає небезпечних пошкоджень, відламаних деталей тощо.

Переконайтеся, що захисні опори, поручні та відповідні конструкції надійно прикріплені й дитина не може впасти, наприклад, з гойдалки.Також огляньте територію та переконайтеся, що немає предметів, за які дитина може перечепитися під час гри – великих каменів та гілок.

За словами Супрун, найбільш поширені травми, яких може зазнати дитина під час гри на майданчику,  – це черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару.

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Якщо дитина виглядає спантеличеною, плутається у відповідях, невпевнено рухається, повільно відповідає на запитання, втрачає свідомість чи у неї трапляються провали в пам’яті, необхідно одразу звернутися до лікарів, адже такі симптоми харктерні для струсу мозку.

Нагадаємо, Супрун розвінчала три найнебезпечніші міфи про здорове харчування.

ФотоSerban Enache Dreamstime.com

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