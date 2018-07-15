Як вберегти дитину від травм на майданчику

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун нагадала батькам, як знизити ризики травмування дітей під час гри на майданчику.
Про це вона написала у Facebook.
– Скільки б років не було дитині, стежте, щоби вона користувалась ігровими конструкціями лише відповідно до віку та за призначенням – це перше правило безпеки. Намагайтеся обирати ті майданчики, де є м’яке покриття (пісок, штучний газон, спеціальна стружка тощо), – радить Уляна Супрун.
Крім цього, обов’язково оглядайте стан конструкцій та гойдалок, щоб упевнитися, що немає небезпечних пошкоджень, відламаних деталей тощо.
Переконайтеся, що захисні опори, поручні та відповідні конструкції надійно прикріплені й дитина не може впасти, наприклад, з гойдалки.Також огляньте територію та переконайтеся, що немає предметів, за які дитина може перечепитися під час гри – великих каменів та гілок.
За словами Супрун, найбільш поширені травми, яких може зазнати дитина під час гри на майданчику, – це черепно-мозкові травми, переломи, пошкодження внутрішніх органів внаслідок падіння або сильного удару.Читайте: Виведення токсинів і шлаків з організму - Супрун розвіяла міф Як позбутися запаху з рота - поради Супрун Чи можна плавати відразу після їжі? Супрун дала відповідь
Якщо дитина виглядає спантеличеною, плутається у відповідях, невпевнено рухається, повільно відповідає на запитання, втрачає свідомість чи у неї трапляються провали в пам’яті, необхідно одразу звернутися до лікарів, адже такі симптоми харктерні для струсу мозку.
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