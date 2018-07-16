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Чому не можна засмагати влітку – відповідь Супрун

Засмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Ми асоціюємо її зі здоровим та красивим виглядом, насправді ж, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститись”.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

– Засмага жодним чином не сприяє здоров’ю. Ми асоціюємо її зі здоровим і красивим виглядом, насправді, засмага є ознакою того, що шкіра постраждала від ультрафіолетового випромінювання і намагається “захиститися, – зазначила Супрун.

Вона нагадала, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько трьох мільйонів випадків раку шкіри діагностується по всьому світу щорічно.

– І хоча рак шкіри поширений серед людей, що мають світлий колір шкіри, однак це не означає, що більш смагляві люди в безпеці. Тому якщо ви добре загоряєте, і швидко темнієте – не розслабляйтеся. Вам так само шкідливе ультрафіолетове випромінювання, – уточнила Супрун.

За її словами, утворення вітаміну D у шкірі обмежене, адже після того, як його утворилося певна кількість, цей процес зупиняється, і завдяки тривалому лежанню на пляжі ми більше не множимо запаси вітаміну D.

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Супрун вважає, що сонце дійсно сушить і старить шкіру, і жодні зволожуючі засоби це не зупинять. Тому що зруйновані речовини, які можуть утримати вологу.

Нагадаємо, Супрун розповіла, чому не варто пити алкоголь у спеку.

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