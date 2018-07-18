Супрун: Болить горло – їжте морозиво

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про небезпеку холодної їжі у разі хвороб горла.

Про це йдеться у публікації керівника МОЗ у Facebook.

– Пройшли повз холодильник з морозивом, тому що болить горло? Повертайтесь назад і сміливо обирайте улюблений пломбір. Немає причин відмовлятися від холодних ласощів, особливо в спекотну погоду. Тим паче, що липень – місяць морозива, – написала Супрун.

Вона розповіла, що холодна їжа, як, наприклад, морозиво чи заморожені соки, діє під час болю у горлі як анестетик, тимчасово полегшуючи біль і заспокоюючи запалення. Мигдалини і судини звужуються, а запальні процеси консервуються. Але це за жодних обставин не можна вважати лікуванням.

– Проте важливо обирати натуральне морозиво з мінімальною кількістю добавок, оскільки шматочки шоколаду, горішків, родзинок чи інших цукрових інгредієнтів можуть викликати подразнення. Або ж обирайте звичайний фруктовий сік без будь-яких добавок, – наголошує Супрун.

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Вона додала, що варто їсти невеликими порціями та повільно, а після цього прополоскати горло звичайною водою. Під час запальних процесів у горлі рекомендовано відмовитися від твердої та сухої їжі, такої як чипси, сухарі, приправи, копченості, кава. Також слід припинити курити та вживати алкоголь під час лікування.

Нагадаємо, Супрун розповіла, чому не варто пити алкоголь у спеку.