Чим корисні овочі і скільки потрібно їсти, щоб зміцнити здоров’я

Британська Національна служба охорони здоров’я (National Health Service, NHS) і Американське онкологічне товариство (American Cancer Society) радять щодня їсти 5 порцій овочів і фруктів. Одна порція – це 80 грамів.

Про це пише в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

– Сьогодні ми можемо бути впевнені точно – овочі у пригоді завжди, – написала вона.

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Овочі надійний захист від багатьох хвороб

Багатий на овочі раціон зменшує ризики появи серцево-судинних хвороб, діабету 2-го типу, ожиріння і деяких видів раку. Крім того, допомагає зменшити ризик утворення каменів у нирках і втрату кісткової тканини.

Овочі корисні для мозку

Антиоксиданти у складі овочів, протидіють пошкодженню клітин і допомагають запобігти атеросклерозу, хвороби Альцгеймера і Паркінсона.

Овочі запобігають стресу

Через емоційне виснаження люди схильні переїдати. Однак багато овочів містять поживні речовини, а також жирні кислоти омега-3. Вони допомагають боротися з тривогою і депресією.

Овочі допомагають зберігати здорову вагу

В овочах міститься клітковина, яка необхідна для швидкого насичення без шкідливих калорій. Одночасно разом з овочами ви споживаєте більше корисних і поживних речовин.

Овочі покращують зір

І запобігають ризику появи хвороб очей. Наприклад, бета-каротин, який міститься у моркві, успішно бореться з макулярною дегенерацією сітківки і катарактою.

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Фото: homester.com.ua.