Пізня вечеря може призвести до раку – вчені

Вчені дійшли висновку, що звичка пізно вечеряти може підвищити ризик розвитку онкологічних захворювань.

Вчені з Глобального інституту здоров’я у Барселоні дійшли висновку, що часта вечеря менш ніж за 2 години до сну може підвищити ризик розвитку раку простати і молочної залози, повідомляє International Journal of Cancer.

Дослідники проаналізували дані про хвороби 621 пацієнта з раком простати і 1205 пацієнток з раком молочної залози, а також контрольну групу, яка складалася з 1321 жінки і 872 чоловіків.

У результаті вчені встановили, що в людей, які їли за дві або більше години до сну ризик розвитку раку молочної залози знижувався на 16%, а простати – на 26%.

Читайте: Чому не можна засмагати влітку – відповідь Супрун



Найбільше ефект був виражений у тих, хто дотримувався стандартних рекомендацій з профілактики раку (підтримував здорову масу тіла, не зловживав алкоголем).

До слова, не можна відмовлятися від сніданку заради схуднення. Це збільшує ризики появи жовчнокам’яної хвороби.