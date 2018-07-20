Камені в нирках: 5 способів профілактики

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун дала кілька порад про те, як не допустити появи каменів у нирках.
Причиною сечокам’яної хвороби є кальцій, щавлева, сечова кислота або фосфати, які кристалізуються, пише у Facebook виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
Згодом ці кристали збільшуються і формують камені, які можуть зміститися та просуватися вниз по сечоводу, блокуючи потік сечі. Найкращим захистом від цього є профілактика.
Пийте воду
Високий рівень утворення каменів в нирках у людей, які не вживають достатньої кількості води на добу. Тому потрібно слідкувати за своїм харчуванням.
Менше солі
– Що більше солі ми споживаємо, то більше кальцію виходить із кісток… Максимально рекомендована добова норма – 5 грамів, а це приблизно 1 чайна ложка. Зважайте на сіль, що вже додана до готових страв та продуктів, – пише Супрун.
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Також потрібно споживати не тільки білок тваринного походження, але й рослинного.
Їжте лимони
– Вода з лимонним соком сприяє збільшенню кількості лимонної кислоти в сечі. Лимонна кислота не дає кальцію утворювати нерозчинну сіль із щавлевою кислотою, – повідомила виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я.
Не куріть
Сигарети – одна з основних причин зменшення кровотоку в усьому тілі. Чим менше крові надходить до нирок, тим гірше вони працюють.
Займайтеся спортом
Фізичні навантаження допомагають нормалізувати артеріальний тиск, покращити мікроциркуляцію крові в нирках і зменшити ризик хронічних хвороб нирок.
Якщо вас турбує сильний чи гострий біль в області попереку та є труднощі з сечовипусканням, підвищується температура чи виникає нудота, то обов’язково зверніться до лікаря.
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