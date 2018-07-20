Медичний туризм: лікувальні грязі Бердянська

Відпустка – це час не тільки для відпочинку, а й нагода оздоровитись. Факти ICTV дізнались, чому корисні сульфідно-мулові грязі, що вони лікують та скільки коштує лікування у санаторіях Бердянська.

Кілометри золотих пляжів, свіже морське повітря та тепле Азовське море – цим славиться Бердянськ. Однак, мало хто знає, що окрім моря, Бердянськ багатий на лікувальні сульфідно-мулові грязі.

Більше ніж 100 років тому професор Євген Бурксер виявив лікувальні властивості сульфідно-мулової грязі бердянських лиманів. Він помітив, що рибалки, яким доводилося долати шлях від лиману через мулові грязі практично не страждають на ревматизм, радикуліти, а також захворювання шкіри.

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Чим корисні грязі

Після наукового вивчення було встановлено, що за своїми властивостями бердянські грязі не поступаються грязям Мертвого моря. В їх хімічній структурі представлена практично вся таблиця Менделєєва.

В них містяться біологічно активні речовини, вітаміни, гормони та ліпіди. Численні дослідження показали, що вміст цих речовин в бердянських зразках вище, ніж в зразках більшості інших грязелікувальних курортів.

Мулові грязі характеризуються високою теплоємністю, малою теплопровідністю та високими бактерицидними властивостями. Завдяки цьому лікувальна грязь бердянських лиманів активно сприяє відновленню кісткової тканини при переломах, розм’якшенню рубців та прискоренню відновлювальних процесів.

Компреси, ванни та інші процедури з лікувальними грязями корисні для:

поліпшення кровообігу

розширення судин

покращення метаболізму

прискорення окислювально-відновлювальних процесів

поліпшення дихання тканин організму

Чому грязь “не працює”

Наслухавшись про лікувальні властивості, якими наділена бердянська грязь, туристи помилково вважають, що прийшовши до грязьового озера та намастившись цілющою гряззю вони вилікують свої недуги.

Однак, для того, аби грязь набула цих властивостей, вона проходить декілька стадій перевірок, кілька місяців настоюється в спеціальних приміщеннях і тільки після цього, прогріта до певної температури, може застосовуватись для лікування.

Більше того, аби побачити результат – одного застосування буде недостатньо. Перш за все треба проконсультуватись з лікарем. Тільки після повного курсу, а це як правило, від 8 до 12 процедур, можна відчути дію лікувальної грязі.

Протипоказання

Застосовуючи лікування варто ознайомитись із протипоказаннями. По-перше, грязь не можна накладати на зону серця. Забороняється використовувати її при підвищеній температурі тіла, або ж за наявності будь-яких кровотеч.

Більше того, грязь може зашкодити людям з онкологічними захворюваннями, вагітним жінкам, людям з виснаженням організму та хворим на туберкульоз.

Перед застосуванням грязі рекомендують міряти тиск. Таким чином, безпечне та ефективне лікування можливе лише під наглядом спеціаліста.

Що пропонують у санаторіях

Сьогодні лікуванням з використанням сульфідно-мулової грязі займаються профспілкові клінічні санаторії ПрАТ Приазовкурорт – Лазурний та Бердянськ.

Розташований на самому узбережжі Азовського моря, санаторій Бердянськ має свій пляж, а з номерів відкривається вид на море. Санаторій Лазурний розташований трохи далі від узбережжя, на початку знаменитої Бердянської коси. Відстань до пляжу – всього 10 хв.

Грязелікування – основна специфіка цих санаторіїв. Заступник генерального директора з медичної частини ПрАТ Приазовкурорт Ірина Сисоєва запевняє:

– На території санаторію є грязьові озера. Одне з них, озеро Велике, зараз знаходиться в експлуатації. Приазовкурорт має спеціальний дозвіл на видобуток цих грязей та бальнеологічний висновок.

Сульфідно-мулова грязь у санаторіях використовується у вигляді грязьових ванн та грязьових аплікацій (накладання грязі на окрему ділянку тіла), електроглязелікування, грязьових тампонів, аплікацій на ясна та грязьових масок у косметології.

Щоденно грязь використовувати не можна. Тому процедури призначають через день з бальнеолікуванням – мінеральними ваннами, перлинними ваннами, лікувальним басейном з функцією підводного витягування, різноманітними душами (Шарко, циркулярний, висхідний, дощовий) та масажами.

Терміни лікування у санаторії – 12 або 24 дні. За цей час можна пройти повний комплексний курс лікування та відчути результат.

Ціни на проживання у санаторіях Лазурний та Бердянськ – 630грн та 720грн за добу. В цю суму входить проживання в двомісному номері, триразове харчування та лікування по основному захворюванню.

До речі, в санаторіях діє дієтичне харчування. Так, у Бердянську пропонують харчування по системі шведський стіл.

Санаторій Бердянськ користується популярністю серед бажаючих оздоровитись. Так, порівняно з 2015 роком, кількість відвідувачів зросла в 4 рази. Сьогодні санаторій заповнений на 100%. Головний лікар Рауза Галімова пояснює це тим, що хворі самостійно обирають їх санаторій:

– Сьогодні хворий сам може обрати собі курорт. І в цьому санаторій Бердянськ є лідером. Хворі приїжджають практично зі всієї України – починаючи зі Львова та Івано-Франківська і закінчуючи східними областями. Ще в минулому році до нас приїжджали тільки прилеглі райони – Запорізька, Донецька та Луганська області.

Також, вона запевнила, що найбільшою популярністю користуються відділення м’язово-скелетної реабілітації:

– Завдяки лікувальній грязі Бердянська у нас переповнено відділення м’язово-скелетної реабілітації. З 180 ліжок, які розраховані на реабілітаційні відділення, заповнено аж 190, і дзвінки надходять регулярно.

Важливою особливістю санаторіїв є те, що для проходження процедур не обов’язково ставати їх пацієнтами. Можна записатись на незалежну консультацію до лікаря та отримати необхідний курс лікування.

Консультація буде коштувати близько 100 грн, а кожна процедура 100-150 грн в залежності від складності. Таким чином, можна проживати в іншому місці, а на територію санаторію приїжджати тільки на процедури.

Тож, плануючи відпустку, варто зважити на лікувальний туризм у Бердянську. Зокрема, на властивості унікальних мулових грязей, аналогів яким в Україні немає.

Фахівці санаторіїв Бердянськ та Лазурний підбирають індивідуальне комплексне лікування з урахуванням особливостей пацієнтів. Вони допомагають відновитись після операцій на опорно-руховому апараті, пролікувати суглоби, поліпшити кровообіг та просто покращити самопочуття.

Більше того, під час процедур, в поєднанні з приморським кліматом, збалансованим дієтичним харчуванням, організованим режимом дня, організм повністю відновляється. Таким чином, підвищується продуктивність, поліпшується сон, з’являється багато сил та енергії для нових досягнень.

Фото: dreamstime

Лілія Ященко