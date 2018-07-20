Вчені назвали продукт, який знижує смертність від усіх причин

Китайські вчені з’ясували, що споживання риби та інших продуктів, багатих на омега-3-поліненасичені жирні кислоти, пов’язано зі зниженням смертності від усіх причин як у чоловіків, так і у жінок.

Дослідження опубліковане у Journal of Internal Medicine.

Так, корисні властивості риби підтвердили спостереження за більш ніж 420 тис. особами, зібрані за 16 років.

Риба багата на омега-3-поліненасичені жирні кислоти, які входять до складу так званих незамінних жирних кислот, що беруть активну участь у метаболізмі людини.

Підвищений прийом таких продуктів знижує рівень холестерину у крові і навіть підвищує ефективність прийому антидепресантів.

Раніше не було перевірено взаємозв’язок між споживанням риби, омега-3-ПНЖК і тривалістю життя.

Але це виправила група вчених під керівництвом Цзінцзін Цзяо з Чжецзянського університету.

Вони проаналізували дані про харчування і здоров’я 421 309 осіб (240 729 чоловіків і 180 580 жінок). У середньому чоловіки вживали 14,56 грами риби на день, а жінки – 10,89 грами.

У середньому люди були під наглядом 16 років. За цей час від різних причин померли 54 тис.чоловіків і майже 31 тис. жінок, при цьому споживання великої кількості риби і омега-3-ПНЖК було пов’язано зі зниженою смертністю.

Вчені підрахували, що чоловіки, які споживали найбільше (порівнюючи з іншими учасниками спостережень) риби, у середньому на 10% рідше вмирали від серцево-судинних захворювань і на 37% рідше – від хвороб печінки. Що стосується жінок, то серед любительок риб було на 38% менше випадків смерті від хвороби Альцгеймера.

Відзначається, що спосіб приготування риби також впливав на взаємозв’язок між її споживанням і смертністю, але лише для жінок: споживання смаженої риби було пов’язано з підвищеною смертністю від усіх причин. Для чоловіків такої залежності виявлено не було.

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Автори прийшли до висновку, що споживання риби і омега-3-ПНЖК позитивно впливає на здоров’я і зниження ризику смерті від різних причин.

До слова, іншими джерелами омега-3-ПНЖК можуть бути: лляна олія, насіння Чіа, шпинат і морські водорості.

Нагадаємо, вчені відзначають, що пізня вечеря може привести до раку.

Фото: Josh Bean /Unsplash