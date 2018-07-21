Лептоспіроз, холера і смерть! Найстрашніші хвороби з пляжу і як не заразитися (ІНФОГРАФІКА)

Море, сонце і гарячий пісок – настала пора відпусток! Як не зіпсувати відпочинок проблемами зі здоров’ям, чим можна заразитися на пляжі і як цього уникнути – у матеріалі Фактів ICTV.

Грибки, інфекційні захворювання, холера, кишкові інфекції, ротавірусна і ентеровірусна інфекції, лептоспіроз і гельмінти – це найпоширеніші хвороби з пляжу.

– Час відпочинку і важливо провести його з користю для здоров’я. А для цього потрібно знати приховані небезпеки пляжного сезону і як вберегтися. Пам’ятайте, де водойми, багато людей і є їжа, там і ціла купа патогенних вірусів, бактерій і грибів, – попереджає терапевт Юлія Поворознюк.

У першу чергу потрібно обирати пляжі, схвалені МОЗ. Список заборонених місць знайдете тут.

Але і це не все. Про симптоми тієї чи іншої хвороби і про правила безпечного відпочинку поговоримо детальніше.

Гельмінти

Це так звані паразитичні черв’яки, які атакують нервову систему і організм людини у цілому.

Симптоми:

Чутливість зубів.

Під час сну виникають напади бруксизму – спазм м’язів щелепи на тлі перенапруги нервової системи і скрегіту зубами. Це призводить до стирання зубної емалі і чутливості зубів.

Часті покашлювання

У результаті стимуляції гельмінтами нервових закінчень і виділення токсинів з’являється кашель: періодичні сухі покашлювання, пізніше – з виділенням мокроти, потім розвиваються астма або пневмонія.

Набір ваги

Шкідники дуже ненажерливі і витягають з клітин всі запаси поживних речовин. Для їх заповнення організм вимагає все більше їжі, але з продуктів отримує лише порожні калорії, які й стають причиною набору ваги.

Головний біль

Знеболюючі надають нетривалий ефект, а нездужання повертається все частіше – кілька разів на тиждень.

Розлади шлунку

У першу чергу гельмінти заполоняють кишечник. Тому першою ознакою переселенців є всілякі розлади травлення – метеоризм, коліки, нудота, блювота, діарея або запори.

Як не заразитися

– Обирайте ті пляжі, де немає вигулу собак і котів: цей фактор підвищує ризик заразитися гельмінтами, особливо аскаридами, токсокарами, власоглавами. Також дуже важливо мити руки або використовувати антисептичні гелі перед прийомом їжі на пляжі, – розповідає лікар.

Інший чимало важливий аспект – це якість води у місцях для купання. Тому дикі пляжі не підійдуть.

Лікування

Для лікування гельмінтозу застосовують різні види лікарських препаратів. Вони можуть бути широкого спектру дії (згубні для більшості видів гельмінтів) і вибіркової дії (згубні для деяких видів гельмінтів).

!!Пам’ятайте Призначати антигельмінтні препарати повинен лікар, грунтуючись на результатах лабораторних досліджень.

Грибки

Досить пройтися голими ногами мокрим піском – і все, привіт, грибок.

Як не заразитися

На пляжному піску обов’язково є якісь грибки. Тому заходити і виходити з води краще не босоніж, а у пляжному взутті. Фахівці радять обирати для цього шльопанці з лози, бамбуку або коркового дерева. Ще одна порада – мийте ноги після відвідування пляжу.

Також краще відмовитися від такої пляжної забави, як закопування у пісок і будівництва замків з піску. Справа у тому, що пісок на пляжі, як правило, ніяк не обробляється антисептиками або іншими дезінфікуючими речовинами, тому вже на глибині 5-6 см створюється сприятливе середовище для різних інфекцій.

Симптоми:

шкірний зуд;

лущення шкіри;

ламкість нігтів;

пухирі.

Лікування

Для початку варто визначитися, з яким видом грибка ми маємо справу. Для цього краще звернутися до лікаря: вас продіагностують і пропишуть препарати.

Кишкові інфекції

Кишкова паличка і подібні інфекції прекрасно почувають себе у воді. Полюбляєте пірнати і ковтати воду – ви у зоні ризику.

Симптоми:

розлади шлунку (запори, проноси);

нудота і блювання;

здуття і біль у животі:

неприємний запах з рота;

підвищена стомлюваність, слабкість, сонливість;

підвищення температури;

відсутність апетиту.

Як не заразитися

Не пірнайте з головою і не ковтайте воду при купанні у водоймах, а також не їжте сумнівної якості їжу.

– Солодкі продукти, їжа з вершками, сметаною, сиром, яка швидко псується – джерела стафілококової токсикоінфекції. Тому не купуйте на пляжі тортики, трубочки, тістечка, домашню випічку з рук. Вкрай не рекомендую купувати копчену рибу, таранку на пляжі і стихійних ринках, – розповідає Юлія Поворознюк.

Особливо сприйнятливі до інфекційних хвороб маленькі діти і ослаблені дорослі.

Лікування

– Тут важлива історія хвороби, а саме, що людина їла напередодні. З’ясувавши це, можна приступати до лікування, – каже терапевт.

Перш за все, варто виключити молочні та кисломолочні продукти, свіжі фрукти і овочі і вживати побільше води.

Далі прийом антибіотиків за рецептом лікаря.



Ротавірусна і ентеровірусна інфекції

Симптоми:

нудота з першого дня, можлива блювота;

рясний пронос до 20 разів на добу на другий день хвороби;

підвищення температури до 38-40 градусів;

загальне погіршення стану: слабкість, сонливість, головний біль;

білий наліт на язиці.

Як не заразитися

Уникнути зараження можна лише у випадку, якщо ви відпочиваєте на спеціально обладнаних пляжах і купаєтеся у водоймах, вода яких регулярно береться на пробу.

Лікування

Першою основою є рясне пиття – необхідно відновити водний баланс в організмі. Саме зневоднення, а не саме захворювання призводить до більшої частини ускладнень та відправляє людину до реанімації.

Другою основою лікування є голод. Перші три дні варто посидіти на дієті.

!!Покажіться лікареві.

В обов’язковому порядку відразу призначають ентеросорбенти: Активоване вугілля, Ентеросгель, Смекту, Атоксіл тощо. Вони необхідні для якнайшвидшого виведення вірусу і продуктів розпаду з організму.

Інфекційні запальні захворювання

В основному це запальні захворювання статевої сфери. Серед них – вагіноз, цистит, кольпіт, цервіцит та інші.

Як не заразитися

Причину медики бачать у купанні у водоймах під час критичних днів. Безумовно, гігієнічні тампони дозволяють жінці купатися під час менструації, проте це не завжди безпечно.

Справа у тому, що тампон, як губка, вбирає у себе не тільки вагінальні виділення, але і воду, в якій купається жінка. Промокаючи, він наповнюється бактеріями, вірусами та іншою живністю, що живе у воді. Якщо не видаляти ці гігієнічні засоби відразу ж після купання, підвищується ймовірність проникнення всієї цієї різноманітної фауни у статеві шляхи жінки.

Не варто й купатися при температурі води нижче 18 градусів. Так ви не застудите сечовий міхур і не захворієте на цистіт.

Лікування

У кожному окремому випадку своє лікування, тому варто звернутися до лікаря. Краще не займатися самолікуванням.

Холера

Холера – дуже небезпечне захворювання, яке вражає як дітей, так і дорослих і при відсутності лікування може через лічені години призвести до смерті.

Довідка. Це діарейна інфекція, що потрапляє в організм людини разом з їжею або води, яка заражена бактерією Vibrio cholerae.

Симптоми:

Між потраплянням в організм інфекції і появою симптомів у хворого проходить від 12 годин до 5 днів.

Хвороба у більшості випадків протікає з легкими і помірними симптомами, у той час як у меншості хворих розвивається гостра водяниста діарея з важким ступенем зневоднення.

Виникають поодинокі судоми литкових м’язів, кистей, стоп, жувальних м’язів, нестійкий ціаноз губ і пальців рук, захриплість.

Як не заразитися

Перш за все уникайте місць, де були зафіксовані спалахи інфекції.

Також варто дотримуватися санітарно-гігієнічних заходів: знезараження води, миття рук, термічна обробка їжі, знезараження місць загального користування тощо.

Якщо ви збираєтеся в іншу країну і там великий ризик зараження холерою, зробіть щеплення.

Ефективність вакцини становить 25-50%.

Тривалість дії щеплення 3-6 місяців.

Лікування

Лікування треба починати у перші години хвороби. Терапія хворих на холеру включає первинну регідратацію (поповнення води і солей, втрачених до початку лікування) і коригувальну компенсаторну регідратацію (корекція триваючих втрат води і електролітів).

Регідратація розглядається як реанімаційний захід. Хворих на тяжку форму холери, які потребують невідкладної допомоги, відразу госпіталізують.

Протягом перших 5 хвилин у хворого необхідно визначити частоту пульсу і дихання, масу тіла, взяти кров для визначення відносної щільності плазми крові, а потім почати введення сольового розчину.

Лептоспіроз

Одне з найсерйозніших інфекційних захворювань, з яким можна зустрітися у воді. Так звана водна лихоманка загрожує важкими ускладненнями і навіть смертю. Основні переносники – гризуни. Від людини до людини інфекція не передається.

Як не заразитися:

Головне – не купайтеся у водоймах з табличкою “Купання заборонено!”.

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Зберігайте продукти під час виїзду на природу у закритій посуді. І пам’ятайте, щоб бактерії проникли в організм, достатньо найменшого ушкодження шкіри, а зараження відбувається навіть при нетривалому контакті з водою, де є мікроби.

Збудник також легко проникає через кон’юнктиву очей і слизові оболонки.

Симптоми:

Через кілька днів після зараження температура підвищується до 39-40 градусів, з’являється різкий біль у м’язах, який заважає навіть ходити. Бувають запаморочення, нудота, блювання, можливі збудження, марення, непритомний стан.

Лікування

Якщо імунітет у людини хороший, то при своєчасному лікуванні хвороба успішно минає. Але, на жаль, часто пацієнти приходять до лікаря запізно, а це призводить до смертей. Тому збереження життя залежить від своєчасного звернення до лікаря.

Загальні поради

Питання “як не заразитися” зводиться до цих правил. Дотримуйтесь їх і ви збережете своє здоров’я і життя.

Після купання обов’язково приймайте душ з милом, а ранки обробляйте спеціальними засобами.

Слідкуйте за тим, щоб вода не потрапляла на слизові оболонки і у рот.

Не купайтеся у брудних водоймах, які не мають санітарного паспорта.

Не заходьте у воду без купальників і плавок.

Не пірнайте з головою.

Утримайтеся від купання при температурі води нижче 18 градусів.

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