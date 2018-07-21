Вчені знайшли продукт довголіття

Вживання риби та продуктів з омега-3-поліненасиченими жирними кислотами знижує рівень смертності.

Китайські вчені 16 років спостерігали за дієтою більше 240 тисяч чоловіків і 180 тисяч жінок, пише Journal of Internal Medicine.

Учасники експерименту щодня вживали невеликі порції риби.

Зазначається, що чоловіки, які регулярно вживали рибу на 10% рідше страждали від захворювань судин і на 37% – печінки. Крім того, ризик захворювання хворобою Альцгеймера у жінок при такій дієті знижується на 38%.

На думку дослідників, регулярне вживання риби також знижує ризик смерті від онкологічних і гострих респіраторних захворювань.

При цьому фахівці зазначають, що при смаженні риба втрачає більшість своїх корисних властивостей.

Джерелом омега-3-ненасичених жирних кислот також є насіння льону, шпинат, картопля і морепродукти.

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