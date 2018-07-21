Як уберегти дитину від стресу – Супрун дала відповідь

Найкращий спосіб уберегти дитину від стресу – навчити її долати негативні емоції.

Про це написала на сторінці у соцмережі в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

– Буває важко вберегти дитину від незвичайних або стресових ситуацій. Тому найкращий спосіб допомогти – навчити дитину як пережити стрес і негативні емоції. Такою стресовою ситуацією може стати відвідування лікарні. Незвичне місце, незнайомі люди і речі можуть викликати негативні емоції, іноді навіть страх. У цьому випадку роль батьків надзвичайно важлива, адже саме у ці моменти діти потребують турботи і підтримки, – написала вона, додавши кілька порад.

1. Попереджайте про візит до лікаря. Несподівані візити до лікарні можуть насторожити дитину. Тому розкажіть заздалегідь, що ви збираєтеся до лікаря і з якою метою.

2. У лікарні дітям потрібно все пояснювати. Вони повинні розуміти, де знаходяться і що відбувається. Пояснюйте їм, що робить лікар, по можливості, розповідайте що-небудь приємне, щоб відволікти від процедур. Розкажіть, коли і за яких умов повернетеся додому. Завжди чесно кажіть дитині, що на неї чекає у поліклініці чи лікарні.

3. Виховуйте базову довіру до лікаря.

– Ми з дитинства пам’ятаємо, як часто страшно і неприємно було лікуватися. Щоб уникнути негативних емоцій, варто налагодити довірливі відносини з лікарем, найкраще мати постійного лікаря, з яким дитина знайому, – говорить Супрун.

4. Використовуйте позитивні стимули. Наприклад, пообіцяйте, що потім ви зробите разом щось приємне. Замість докорів або погроз використовуйте слова підтримки. Якщо дитина хвилюється можна також взяти з собою її улюблену іграшку або книгу. Пам’ятайте, позитивні емоції сприяють одужанню.

5. Подбайте про себе. Перебування у лікарні не завжди спокійний досвід і для батьків через переживання і надмірну кількість емоцій. Ваша втома і поганий настрій можуть передаватися дитині. Тому не забувайте дбати і про себе, адже якщо ви покажете страх або інші негативні емоції – діти можуть відчути теж саме. Спокійні і позитивно налаштовані батьки передають такий настрій і своїм дітям.

Читайте: Німий вбивця! Супрун розвінчала 5 міфів про артеріальний тиск



До речі, раніше ми писали, як вберегти дитину від травм на майданчику.

ФОТО: Dreamstime.com