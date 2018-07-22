Небезпечна хвороба, яку переносять кліщі – Супрун розповіла як лікуватися

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як вберегтися від хвороби Лайма.

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook про хворобу Лайма, яку переносять кліщі, та що робити при прояві перших симптомів.

Процес зараження при укусі кліща може тривати від 24 до 48 годин. Перша характерна ознака хвороби – почервоніння колами, яке нагадує стрілецьку мішень.

– Таке почервоніння шкіри є найбільш типовим симптомом (у 70-80% випадків), проте воно з‘являється не у всіх. Тому дуже важливо звертати увагу на прояв інших симптомів…. підвищення температури тіла, озноб, біль без явної причини, а також набряк лімфатичних вузлів чи суглобів, – написала Супрун.

При появі перших симптомів потрібно звернутися до лікаря та пройти спеціальне обстеження.

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За словами виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я, хвороба Лайма небезпечна тим, що після лікування у людини може розвинутись пост-лікувальний синдром, під час якого розвиваються такі хронічні симптоми, як постійна втома, біль або набряк суглобів.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про небезпеку холодної їжі у разі хвороб горла.