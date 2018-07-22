PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Небезпечна хвороба, яку переносять кліщі - Супрун розповіла як лікуватися/

Небезпечна хвороба, яку переносять кліщі – Супрун розповіла як лікуватися

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла про те, як вберегтися від хвороби Лайма.

Кліщ

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розповіла у Facebook про хворобу Лайма, яку переносять кліщі, та що робити при прояві перших симптомів.

Процес зараження при укусі кліща може тривати від 24 до 48 годин. Перша характерна ознака хвороби – почервоніння колами, яке нагадує стрілецьку мішень.

– Таке почервоніння шкіри є найбільш типовим симптомом (у 70-80% випадків), проте воно з‘являється не у всіх. Тому дуже важливо звертати увагу на прояв інших симптомів…. підвищення температури тіла, озноб, біль без явної причини, а також набряк лімфатичних вузлів чи суглобів, – написала Супрун.

При появі перших симптомів потрібно звернутися до лікаря та пройти спеціальне обстеження.

Читайте: Як уберегти дитину від стресу – Супрун дала відповідь

За словами виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я, хвороба Лайма небезпечна тим, що після лікування у людини може розвинутись пост-лікувальний синдром, під час якого розвиваються такі хронічні симптоми, як постійна втома, біль або набряк суглобів.

До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міф про небезпеку холодної їжі у разі хвороб горла.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка