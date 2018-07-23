Чим небезпечна відсутність сексу для жінок

Жінки, які не займаються сексом, можуть зіткнутися із загрозою атрофії піхви. Крім того, відсутність оргазмів підвищує рівень стресу.

При атрофії стінки піхви стають занадто тонкими. Якщо жінка не тренує піхву достатньою мірою, вона зношується, пише Медикфорум.

За словами вчених із Клініки Майо, основними факторами ризику атрофії є куріння, відсутність або мала кількість традиційних пологів, а також нестача сексу.

Сексуальна активність як із партнером, так і без нього, збільшує кровотік і робить тканини піхви більш еластичними.

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Крім того, нещодавно експерти з Великої Британії дійшли висновку, що чим більше у житті жінки буває оргазмів, тим нижчий у неї рівень стресу.

Раніше вчені з’ясували, в якому віці жінки відчувають найяскравіший оргазм.

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