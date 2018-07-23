До 10 ложок цукру на день! Супрун розповіла, як не захворіти на діабет

Як знизити ризик розвитку діабету, але при цьому не відмовлятися від солодкого – 4 поради.

– З’їсти щось солодке – досить поширена примха після вечері. І якщо таке бажання виникає у вас постійно – будьте обережні, адже надмірна кількість цукру у раціоні може спрацювати як бомба уповільненої дії і нашкодити здоров’ю, – написала у Facebook в.о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

ВООЗ рекомендує обмежити споживання вільного цукру до 10% від загальної кількості спожитих калорій. Для людей, які щодня витрачають у середньому 2000 ккал (а це більшість дорослих, які ведуть малоактивний спосіб життя) – до 50 г на добу (10 чайних ложок).

Якщо вам все-таки важко відмовитися від солодкого, ось кілька порад:

Готуйте власні десерти. Солодощі з магазину зазвичай перенасичені шкідливими домішками цукру та іншими шкідливими речовинами, тому при можливості готуйте десерт самостійно. Таким чином ви зможете використовувати менше олії і цукру, або ж додати до десерту більш корисні добавки, наприклад, сухофрукти або горіхи.

Контролюйте порції і кількість солодкого. Часто обмеження на улюблені продукти породжують ще більше бажання їх отримати. Тому рекомендації їсти десерт всього один раз на тиждень або в особливих випадках дуже часто не спрацьовують. Замість цього краще контролюйте розмір порції.

Відразу чітко визначайте порцію. Цей спосіб часто стоїть великої кількості зусиль, адже здається важко дати спокій вже розпочатій пачці печива. Відберіть невелику кількість і перед тим, як почати їсти, просто відкладіть подалі всі залишки.

Пам’ятайте, найбезпечніший спосіб споживати солодке – вибрати більш корисні альтернативи. Чорний шоколад, горіхи, мед і сухофрукти можуть замінити шкідливі тістечка з кремом.

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