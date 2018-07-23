Нові правила оформлення лікарняних в Україні: що зміниться і коли

З 1 жовтня 2018 року запроваджується нова форма заяви-розрахунку для оплати лікарняних.

З 1 жовтня 2018 року почне діяти нова форма заяви-розрахунку для оплати лікарняних, яка об’єднала документи, на підставі яких здійснювалося фінансування страхувальників до реорганізації Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, повідомляє Фонд соціального страхування України.

– Зокрема, згідно з прийнятим Порядком, оформлена заява-розрахунок може бути передана роботодавцем і прийнята Фондом в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, – йдеться у повідомленні.

Оформляти і подавати документ до робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України або його відділення повинен страхувальник (роботодавець).

Порядок дозволить запобігти можливим помилкам при визначенні розміру допомоги та страхових виплат. Для цього робочі органи виконавчої дирекції Фонду здійснюватимуть попередній контроль правильності нарахування виплат.

Читайте: Що зміниться з 1 серпня 2018: тарифи та вступна кампанія



У випадку виявлення помилок, страхувальнику надаватимуть рекомендації щодо їх усунення ще до фінансування виплат.

Така система дозволить уникнути штрафів, які можуть накладати на роботодавця у разі виявлення неправомірного використання коштів Фонду соціального страхування за фактом вже профінансованих заяв-розрахунків.

Також вступить в силу система інформування роботодавцем про здійснені виплати застрахованим особам. Вона має мету зменшити ризик можливих затримок при компенсації застрахованим особам втраченого заробітку за період хвороби, виплати допомоги по вагітності та пологам, при здійсненні страхових виплат потерпілим на виробництві.

До слова, ЗМІ повідомляють, що в Україні спостерігаються проблеми з наявністю вакцин від кашлюку, дифтерії та правця.