Як правильно пити каву – нова розробка військових США

Американські військові радять тим, хто не виспався 200 міліграмів кофеїну відразу ж після пробудження, і ще стільки ж через чотири години.

Про це пише Daily Mail.

Стандартна чашка кави містить 100 мг кофеїну. Якщо ви спали 5 годин, і прокинулися о 6.00, свою першу чашку кави можна випити о 7.00, а другу – о 9.00.

Тим, хто працює на нічних змінах, радять випивати дві чашки кави відразу ж на початку зміни.

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– Якщо б ви могли прийти на роботу, випити кави і на 40% поліпшити гостроту реакції, хіба вам це не сподобалося б? Саме над цим ми тут і працюємо, – цитує видання старшого дослідника, який займається проектом спільно з американськими військовими Жака Рейфмана.

Зараз дослідники розробляють спеціальний мобільний додаток, який буде визначати персональну дозу кофеїну для підвищення активності.

Раніше в.о. глави МОЗ Уляна Супрун сказала, скільки чашок кави можна пити за день.

Фото: doctorgeo.info.