ЗМІ: У Києві дефіцит вакцин – ліків немає навіть у приватних клініках

Профілактичне вакцинування дітям від коклюшу, дифтерії і правця не роблять навіть у приватних клініках Києва.

В Україні спостерігаються проблеми з наявністю вакцин від коклюшу, дифтерії і правця, яких немає навіть у приватних клініках Києва, повідомляє УНН, який зателефонував у три медустанови столиці.

Попередньо, вакцини поставлять наступного місяця.

У календарі щеплення АКДП передбачена чотири рази: у три місяці, потім ще дві з інтервалом у 45 днів та ще одна ревакцинація у 1,5 року. Якщо щеплення не будуть зроблені вчасно, то профілактику інфекційних захворювань доведеться починати заново.

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На сайті Міністерства охорони здоров’я інформації про критичну ситуацію з вакцинами в Україні немає.

До слова, в Україні зареєстровано третій випадок захворювання на дифтерію. Міністерство охорони здоров’я закликає населення робити щеплення.