Денний сон: скільки потрібно спати і чому

Денний сон корисний для більшості людей в світі, але для того, щоб він позитивно впливав на самопочуття, слід дотримуватися кількох умов.

– Важливо, щоб такий відпочинок не був дуже тривалим – не довше однієї години. Найбільш оптимальна та корисна тривалість дрімання складає близько 20-30 хвилин, – написала в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

За її словами, сон вдень допомагає відновити концентрацію уваги, продуктивність і здатність фокусуватися на роботі. Також, дрімота працює як антидепресант, покращує настрій і в цілому може надати заряд енергії як після повноцінного нічного сну.

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Однак тривалий денний сон може мати негативні наслідки для організму і вашої продуктивності.

– Також варто бути уважним до свого організму. Постійне відчуття втоми та сонливості може бути індикатором наявності проблем зі здоров’ям. Бажання подрімати може викликатися стресом, безсонням, апное (задишкою) уві сні. Крім того, деякі дослідження пов’язують постійну втому і сонливість вдень з ризиком появи діабету другого типу, серцево-судинних захворювань та навіть збільшенням ризику смертності з усіх причин, – підкреслила вона.

Раніше Факти ICTV писали, що найкращий спосіб уберегти дитину від стресу – навчити її долати негативні емоції.

Фото: dreamstime.