Дезодоранти небезпечні для чоловічого здоров’я – вчені

Речовини, які входять до складу дезодорантів мають негативний вплив на чоловіче здоров’я, а саме ведуть до неправильного формування чоловічих статевих клітин.

Як пише Країна здоров’я, вчені провели експеримент, в якому взяли участь 315 представників сильної статі.

Після дослідження, вчені дійшли висновку, що часте використання дезодоранту може значно вплинути на погіршення якості чоловічої сперми.

Зокрема, спостерігаючи за способом життя учасників експерименту, фахівці виявили, що чоловіки, які користувалися дезодорантом, мали низьку активність сперматозоїдів у спермі.

На думку дослідників, чоловіча здатність до запліднення страждає через дії таких хімічних речовин, як парабени. Зауважимо, саме з ними вчені часто пов’язують ймовірність різних порушень у функціях організму.

Довідка. Парабени – хімічні речовини, які досить широко застосовуються у косметичній, харчовій та фармацевтичній продукціях в якості консервантів. Вони мають антисептичні та п ротигрибкові властивості, що забезпечують їх популярність у виробників. Використання парабенів дозволяє значно продовжити термін придатності харчових продуктів, медикаментів і косметичних засобів.

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До речі, популярне знеболююче небезпечне для чоловіків, оскільки знижує потенцію.

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