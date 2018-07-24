Небезпечніше за соцмережі – вчені довели шкоду дзвінків

Вчені дійшли висновку, що дзвінки по мобільних телефонах небезпечніші текстових повідомлень.

Вчені зі Швейцарського інституту громадського здоров’я прийшли до висновку, що розмови по мобільному телефону загрожують погіршенням пам’яті, особливо у підлітковому віці, пише Euronews.

– Ми провели три випробування. Одне з них представляло собою перевірку вербальної пам’яті, за яку відповідає ліва півкуля головного мозку. Ще одне – це тест на предметну пам’ять, за яку відповідає права півкуля. Ми проводили також тестування на концентрацію уваги, що відображає активність лобової частини мозку. Ми з’ясували, що найбільше страждає предметна пам’ять, і примітно, що найсильніше це проявляється у підлітків, які підносять телефон до правого вуха, – розповів співробітник інституту Мартін Рьослі.

Явної шкоди від листування, прослуховування музики та онлайн-ігор на смартфонах дослідники не зафіксували.

Читайте: Топ-4 небезпеки смартфона



До слова, вчені розробили метод, який дозволяє скорочувати зелено-блакитне світіння екрана гаджетів, яке не дозволяє людині заснути.