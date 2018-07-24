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У Китаї дефектними виявилися сотні тисяч вакцин для дітей

У Китаї сотні тисяч вакцин, призначених для дітей, є дефектними. П’ять керівників компанії, включаючи голову, були взяті під варту для допиту поліцією.

вакцины

Про це повідомляє CNN.

– Китайське управління з контролю за продуктами і ліками (FDA) почали розслідування виробництва вакцини Changchun Changsheng Biotechnology, скасувавши ліцензію на вакцини проти сказу людини, – йдеться в повідомленні.

Багато з дефектних вакцин вже з’явилися на ринку і були передані китайським дітям в рамках обов’язкової національної програми вакцинації.

На даному етапі немає інформації про те, як вони можуть вплинути на здоров’я тих дітей, яким вже була введена вакцина.

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Батьки дітей і споживачі використовували хештег #Changsheng, щоб опублікувати свої реакції на китайській платформі Weibo.

– Моя рідна країна, як я можу вам довіряти? Ви просто підводите мене знову і знову, – написав один з користувачів.

До речі, Україна закупила понад 39 тисяч доз вакцин для профілактики сказу. Антирабічні вакцини, призначені для профілактики і лікування сказу у дітей і дорослих, було закуплено і доставлено Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) на кошти Державного бюджету. Ці вакцини вироблені у Франції і мають сертифікат якості GMP.

Фото: medinfo.club.

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