Кольорові олівці викликають рак – вчені

Кожен третій набір кольорових олівців містить токсини, що викликають рак. Не менш шкідливі для здоров’я також фломастери та чорнила.

Експерти німецького фонду Stiftung Warentest, що оцінює товари та послуги на споживчому ринку, перевірили наявність отруйних речовин у кольорових олівцях, фломастерах і чорнилах, пише Der Spiegel.

Під час дослідження експерти оцінювали 35 наборів канцелярських предметів. Серед них 17 упаковок кольорових олівців, 12 наборів фломастерів і 6 тюбиків із чорнилом.

У кольорових олівцях есперти виявили надмірну кількість поліциклічних ароматичних гідрокарбонатів, які вважають збудниками раку.

При цьому найдорожчі набори містили найбільшу кількість токсинів.

У цілому з 17 наборів олівців тільки 5 отримали схвальну оцінку експертів.

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У двох наборах фломастерів із 12 виявили бензізотазолеін і метілізотазоленін – консерванти, які також використовують у мийних засобах. При контакті зі шкірою вони можуть викликати алергію.

Усі взяті для дослідження зразки чорнила провалили тести. Лише один із шести перевірених тюбиків не містив шкідливих консервантів.

За словами вчених, олівці й чорнило навіть із вмістом виявлених шкідливих речовин навряд чи становлять серйозну загрозу для здоров’я. Однак після малювання потрібно ретельно мити руки.

До речі, вчені з’ясували, що звичка пізно вечеряти може підвищити ризик розвитку раку.

Фото: Pixabay