Цукор провокує ще одну страшну хворобу – вчені

Додавання пари ложок цукру в чай здатне підвищити ризик розвитку хвороби Альцгеймера на третину.
Про це повідомляють американські вчені з Колумбійського університету.
Про результати роботи вони розповіли на Міжнародній конференції Асоціації по боротьбі з хворобою Альцгеймера в Чикаго.
Дослідники протягом 7 років спостерігали за 2226 людьми, які не страждали від деменції. Протягом цього часу хвороба Альцгеймера розвинулася у 429 з них. Також вчені збирали дані про те, скільки цукру споживають учасники дослідження.
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Ті з них, хто сумарно додавав близько 30 грам цукру в їжу і напої, на 33% більше ризикували отримати хвороба Альцгеймера, ніж ті, хто додавав 5-6 грамів. У зоні ризику опинилися і любителі газованої води та фруктових соків — у них ризик був підвищений на 27%, так як в цих напоях міститься велика кількість цукру.
Підвищене споживання цукру провокує розвиток діабету другого типу, пояснюють дослідники. А він, у свою чергу, є чинником, що підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Тому для того, щоб знизити ризики, необхідний здоровий спосіб життя і правильне харчування.
Нагадаємо, медики прийшли до висновку, що відмовитися від цукру не так просто, оскільки він викликає залежність, схожу на наркотичну.