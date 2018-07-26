Перші кавуни і дині. Чи можна їсти та скільки в них нітратів

Поки українці роздумують, чи не зарано їсти кавуни, херсонські фермери констатують: через аномальну спеку деякі сорти вже майже відійшли.

Херсонщина. На батьківщині кавунів про них знають все. Тут одразу спростовують розповсюджений міф: якщо хвостик кавуна сухий – ягода стигла. Кавун із засохлим хвостиком – швидше за все, в’ялий. На що ж ще звертати увагу?

Спілий кавун – у нього характерний, звонкий звук. Як глухий – то він не спілий. Але сортів кавунів багато, і ці методи не завжди спрацьовують. Є один – найнадійніший.

У кавуна є кірка. Якщо злегка притиснути нігтем цю кірку – у зеленого кавуна ніготь входить в кірку як в масло. А коли кавун стиглий, у нього утворюється вже захисна кора. І ви ніколи його не продавите.

Поки українці роздумують, чи не зарано їсти кавуни, херсонські фермери констатують: через аномальну спеку деякі сорти вже майже відійшли. На ринках радять простий спосіб як визначити стиглу ягоду. Обирати на запах – якщо дуже добре пахне, буде спіла, ароматна.

Дивіться: Ягідний бізнес: що вирощувати, щоб заробити

Але за запахом можна обрати хіба що диню сорту амал чи Колгоспницю. Часто визначити стиглість на око не можуть і самі фермери, доводиться вимірювати цукор. Спеціальним пристроєм.

Візуально, наприклад, за кількістю прожилок у м’якоті визначити надмірну кількість нітратів не можливо. Кавуни вродили не лише на Херсонщині. Наприкінці липня врожай збиратимуть і полтавські фермери, тут майже достигли навіть екзотичні сорти.

Та хоч кавуни і дині достигли доволі швидко цього літа, лікарі не радять ними зловживати. Важливий момент – не варто купувати вже розрізані кавуни та дині. А поки врожай чималий – кухарі радять не гаяти час, не просто їсти кавуни, а додавати їх у смачні десерти.

Сезон динь і кавунів цього року обіцяє бути довгим. А ціни низькими, у першу чергу через високий врожай. Тож відмовляти собі у можливості поласувати цими ягодами не доведеться.

До слова, як обрати кавун і не отруїтися нітратами.