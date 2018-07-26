Правила поведінки в грозу і зливу – 7 порад Супрун

На всій території України зараз проходять дощі та грози. В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала кілька порад з безпеки в негоду.

Про це вона написала у Facebook.

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Правила поведінки під час грози:

Краще не виходьте без потреби з приміщення. Але якщо немає можливості залишитися — зарядіть до максимального рівня ваші ноутбуки, планшети і, головне, мобільні телефони.

Не намагайтеся заходити в місця, де сильний потік води або стоїть вода. Це може виглядати безпечним, але під водою може бути велика глибина або небезпечні сторонні предмети.

Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі під час грози, не використовуйте свій мобільний телефон, крім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу.

Не стійте на вулиці під високими деревами або стовпами.

Відстежуйте прогнози погоди. Перевіряйте соціальні мережі — там можна швидше дізнатися про проблеми на вулицях.

Якщо негода застала вас за кермом, намагайтеся знайти місце для парковки і залиште автомобіль у безпечному місці. Не паркуйте автомобіль під деревами, так як є небезпека падіння гілок. Якщо такої можливості немає — продовжуйте їхати, але зменшіть швидкість і увімкніть фари.

Допомагайте людям поруч, але в екстремальних ситуаціях обов’язково викликайте рятувальників.

Нагадаємо, вчора Київ накрили сильні зливи з грозами і град, внаслідок чого затопило вулиці і паралізувало рух столицею.

Фото: Facebook.