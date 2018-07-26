Правила поведінки в грозу і зливу – 7 порад Супрун

На всій території України зараз проходять дощі та грози. В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала кілька порад з безпеки в негоду.
Про це вона написала у Facebook.
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Правила поведінки під час грози:
- Краще не виходьте без потреби з приміщення. Але якщо немає можливості залишитися — зарядіть до максимального рівня ваші ноутбуки, планшети і, головне, мобільні телефони.
- Не намагайтеся заходити в місця, де сильний потік води або стоїть вода. Це може виглядати безпечним, але під водою може бути велика глибина або небезпечні сторонні предмети.
- Якщо ви знаходитесь на відкритому просторі під час грози, не використовуйте свій мобільний телефон, крім випадків, коли вам потрібно викликати допомогу.
- Не стійте на вулиці під високими деревами або стовпами.
- Відстежуйте прогнози погоди. Перевіряйте соціальні мережі — там можна швидше дізнатися про проблеми на вулицях.
- Якщо негода застала вас за кермом, намагайтеся знайти місце для парковки і залиште автомобіль у безпечному місці. Не паркуйте автомобіль під деревами, так як є небезпека падіння гілок. Якщо такої можливості немає — продовжуйте їхати, але зменшіть швидкість і увімкніть фари.
- Допомагайте людям поруч, але в екстремальних ситуаціях обов’язково викликайте рятувальників.
Нагадаємо, вчора Київ накрили сильні зливи з грозами і град, внаслідок чого затопило вулиці і паралізувало рух столицею.
Фото: Facebook.