Рибки поїли. У Києві нові випадки ботулізму

У Києві зафіксували два нових випадки захворювання на ботулізм.

Директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург заявила, що у Києві були зафіксовані нові випадки захворювання на ботулізм, передає прес-служба КМДА.

Наразі в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні перебувають двоє пацієнтів, які їли самостійно виловлену і в’ялену рибу.

– Найстрашніше те, що ботулізм у більшості випадків можна не допустити. Це не грип, що передається повітряно-крапельним шляхом і розповсюдження якого ми можемо контролювати лише відповідальним ставленням до вакцинації. Не інсульт чи інфаркт, для зниження ризику яких треба прикладати певні зусилля. Все, що треба зробити, щоб не захворіти на ботулізм – відмовитися від уживання небезпечних продуктів, – розповіла Гінзбург.

За її словами, до таких продуктів належить риба, домашня консервація, шинка і ковбаса.

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До слова, Україна звернулася до міжнародних організацій з проханням надати вакцини проти ботулізму в якості благодійної допомоги.