Тварини зміцнюють здоров’я – Супрун розповіла, які хвороби лікують домашні улюбленці

Домашні тварини допомагають людям боротися з депресією, тривогою і зменшують ризик появи серцево-судинних захворювань.

Про це пише в. о міністра охорони здоров’я Уляна Супрун в Facebook.

Спілкування з тваринами буквально покращує настрій і робить людей щасливішими.

Дослідники припускають, що це відбувається через зростання рівня гормонів окситоцину та нейромедіатора серотоніна, які разом забезпечують появу відчуття щастя.

Крім того, в деяких дослідженнях було виявлено, що спілкування з тваринами має заспокійливий ефект, сприяє зниженню артеріального тиску і зменшує частоту серцебиття.

– Є навіть термін – пет-терапія. Це може бути групова або індивідуальна практика у вигляді прогулянок, ігор або годування тварин, – пише Супрун.

Пет-терапію застосовують у багатьох напрямках медицини і реабілітації для поліпшення психічного і фізичного здоров’я. Її часто використовують у центрах та будинках для людей похилого віку, як методику для боротьби з депресією, тривогою і самотністю. А також для підвищення рівня фізичної активності.

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Для дітей з аутизмом терапія з тваринами працює як своєрідний соціальний каталізатор. Наприклад, собаки допомагають справлятися з недоліком сенсорної та емоційної обізнаності і викликати реакцію у дітей з низьким сенсорним і емоційним рівнем збудження. Таким чином діти більше схильні взаємодіяти і використовувати мову.

Позитивно впливають на соціальну поведінку дітей і морські свинки.

Тварини позитивно впливають на наше серце. Дослідження вказують, що власники собак мають менший ризик появи серцево-судинних захворювань.

Власники котів – теж.

У лікарнях використовують пет-терапію для пацієнтів, які проходять курси лікування і реабілітації, які пов’язані з сильним стресом. Наприклад, після пережитого стихійного лиха, аварії або смерті близької людини. Взаємодію з тваринами застосовують навіть для військових, які страждають ПТСР (посттравматичний стресовий розлад). По ефективності лікування симптомів такого розладу ще необхідні додаткові дослідження.

До речі, раніше Супрун розвінчала 5 міфів про артеріальний тиск.