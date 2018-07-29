PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я / Вчені назвали продукт, який продовжує життя/

Вчені назвали продукт, який продовжує життя

Витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння.

Сир

Вчені дійшли висновку, що витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння і збільшують середню тривалість життя, повідомляє Nature Medicine.

Дослідники проаналізували дані опитування, в якому взяли участь 800 жителів Італії.

За словами вчених, регулярне вживання сирів знижує ризик виникнення гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Крім того, ризик розвитку серцевої недостатності у любителів сирів на 40% нижче.

Читайте: Тварини зміцнюють здоров’я – Супрун розповіла, які хвороби лікують домашні улюбленці

Експерименти на лабораторних мишах показали, що тварини, які їли сир, жили довше завдяки вмісту в ньому поліаміну. Він допомагає клітинам організму інтенсивніше позбавлятися від токсинів і дефективних фрагментів.

До слова, додавання пари ложок цукру в чай ​​здатне підвищити ризик розвитку хвороби Альцгеймера на третину.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка