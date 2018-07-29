Вчені назвали продукт, який продовжує життя

Витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння.

Вчені дійшли висновку, що витримані сири уповільнюють вікові процеси старіння і збільшують середню тривалість життя, повідомляє Nature Medicine.

Дослідники проаналізували дані опитування, в якому взяли участь 800 жителів Італії.

За словами вчених, регулярне вживання сирів знижує ризик виникнення гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Крім того, ризик розвитку серцевої недостатності у любителів сирів на 40% нижче.

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Експерименти на лабораторних мишах показали, що тварини, які їли сир, жили довше завдяки вмісту в ньому поліаміну. Він допомагає клітинам організму інтенсивніше позбавлятися від токсинів і дефективних фрагментів.

До слова, додавання пари ложок цукру в чай ​​здатне підвищити ризик розвитку хвороби Альцгеймера на третину.