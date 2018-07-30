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Хворобу Паркінсона вперше лікуватимуть стовбуровими клітинами

Японські вчені вперше проведуть клінічне випробування з лікування хвороби Паркінсона за допомогою iPS-клітин.

Група японських учених з Університету Кіото вперше проведе клінічне випробування з пересадки пацієнтам тканин, вирощених з індукованих стовбурових клітин (iPS-клітин), з метою лікування хвороби Паркінсона.

Як повідомило в понеділок агентство Kyodo, експеримент почнеться 1 серпня, зазначає ТАСС.

Фахівці університету вже отримали всі необхідні дозволи і завершують відбір пацієнтів, які страждають від такого захворювання. Також вчені створили за допомогою iPS-клітин запас з 5 млн нервових клітин, що виробляють гормон дофамін. Саме його нестача і вважається однією з головних причин виникнення хвороби Паркінсона.

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У ході дослідження частину цих клітин планується пересадити пацієнтам у мозок. Скільки людей братимуть участь у клінічному випробуванні, не повідомляється. Раніше фахівці університету вже проводили подібні експерименти на мавпах. Після операцій стан тварин, уражених хворобою Паркінсона, значно покращився, і протягом двох років не було зафіксовано серйозних побічних ефектів, таких як виникнення пухлин.

Нагадаємо, учені визначили, що кожен третій набір кольорових олівців містить токсини, що викликають рак.

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