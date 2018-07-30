Коли у жінки настає пік сексукальної активності – відповідь психотерпевта

Пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.
Про це розповіла психотерапевт Олена Голоцван у коментарі Gazeta.ua.
– У цей час жінка (28-32 роки. – Ред.) знає свої уподобання. Розуміє, чого хоче, – заявила вона.
А ось, як відзначає лікар, у чоловіків активність падає після 30 років. Бо починають статеве життя раніше, зловживають спиртним, палять.
Також психотерапевт зазначила, що статева активність спадає у пар, які готуються стати батьками. Жінка більше уваги приділяє дитині — забуває про чоловіка.
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Нагадаємо, чим небезпечна відсутність сексу для жінок.
Фото: Ammentorp/Dreamstime.com
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