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Коли у жінки настає пік сексукальної активності – відповідь психотерпевта

Пік сексуальної активності жінки припадає на 28-32 роки.

Про це розповіла психотерапевт Олена Голоцван у коментарі Gazeta.ua.

– У цей час жінка (28-32 роки. – Ред.) знає свої уподобання. Розуміє, чого хоче, – заявила вона.

А ось, як відзначає лікар, у чоловіків активність падає після 30 років. Бо починають статеве життя раніше, зловживають спиртним, палять.

Також психотерапевт зазначила, що статева активність спадає у пар, які готуються стати батьками. Жінка більше уваги приділяє дитині — забуває про чоловіка.

Читайте: Секс у душі – 6 правил Секс на кухні – 5 правил Секс у воді: чим небезпечний та як обрати зручні пози

Нагадаємо, чим небезпечна відсутність сексу для жінок.

Фото: Ammentorp/Dreamstime.com

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