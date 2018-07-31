Як запобігти облисінню – вчені знайшли спосіб

Вчені створили експериментальний препарат, який зупиняє знебарвлення волосся, запалення шкіри голови і випадання волосся.

Препарат гальмує вироблення жирів глікосфінголіпідів (GSL), що впливають на активацію запальних процесів, повідомляє EurekAlert!.

В Університеті Джона Хопкінса у США виділили синтетичне з’єднання D-PDMP, що значне значно зменшити втрату волосся з віком.

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Поки препарат тестували тільки на спеціально виведених мишах. У піддослідної групи гризунів, яка приймала різні дози D-PDMP, значно поліпшується стан шкіри і шерсті. Також в клітинах зменшувався вміст глікосфінголіпідів лактозилцераміда, який провокує запалення.

Вчені задоволені результатом випробувань на мишах і хочуть розпочати дослідження на людині.

Раніше Факти ICTV писали, що японські вчені вперше проведуть клінічне випробування з лікування хвороби Паркінсона за допомогою iPS-клітин.

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