Чим небезпечні шершні і що робити при укусі (ІНФОГРАФІКА)

З приходом спеки пробуджується багато небезпечних комах, укуси яких можуть привести до летальних наслідків.

Нещодавно у Дніпрі чоловік помер від укусів рою шершнів. Факти ICTV дізналися, чим небезпечні ці комахи і, що потрібно робити, щоб вас не покусали.

Чим небезпечний укус шершня

Насправді, від одного укусу шершня вмерти не можна, та й навіть кілька таких комах не становлять такої небезпеки. Хоча він й виглядає дуже страшним, його отрута мало чим відрізняється від отрути оси, а тому й ефект буде схожим. Якщо ж у вас є алергія на укуси цих комах, то смертельно небезпечним є навіть один шершень.



На місці укусу зазвичай спостерігається набряк, відчувається сильний біль, печіння, свербіж, запалення. Крім того, може спостерігатися головний біль, підвищення температури тіла, нудота і блювота.

Смерть настає не у результаті самого укусу, а від алергічних реакцій на отруту. Здоровій людині, щоб померти від укусів цих комах потрібно, щоб її ужалили 180-400 разів. А на піку в родині шершнів спостерігається від 400 до 800 особин.

Але, при своїх великих розмірах, ці комахи не славляться агресивністю.

Що робити, якщо шершень поруч

Якщо поруч з вами з якоїсь причини з’явився шершень, то не потрібно починати махати руками, оскільки він може сприйняти це як агресію. Краще просто відійти від комахи. У разі, коли ви напоролися на гніздо, достатньо просто відійти, і тоді шершні вас не чіпатимуть.

Якщо ви самі вирішите прибрати це гніздо, то комахи почнуть вас атакувати, захищаючи свій будинок. Але, в тому випадку, коли гніздо знаходиться в місці, яке вам необхідно, наприклад, на горищі, то варто викликати рятувальників. Вони можуть зняти його за допомогою спеціальних пристосувань і костюмів.

Коли шершень залітає до вас в квартиру, не варто відразу “нападати” на нього і намагатися збити або відігнати руками. Якщо вже сильно його боїтеся, то можна спробувати вигнати газетою, але краще просто відкрити вікно і комаха сама вилетить. Шершні – хижаки, які полюють на бджіл та ос, а в квартирі їм просто нема чого робити.

Що робити при укусі

Коли вас вкусила оса або шершень, то в першу чергу потрібно промити рану (обробити ватою або тампоном зі спиртом), прикласти туди щось холодне і прийняти протиалергійний препарат, який є під рукою (діазолін, лоратадин), і обов’язково звернутися за медичною допомогою. Ні в якому разі не можна відкладати візит до лікаря дітям і літнім людям в разі укусу шершня (а також оси або бджоли), адже відповідна реакція організму може бути не настільки адекватною.

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Не потрібно чекати, що наслідки укусу пройдуть самі і займатися самолікуванням. Найстрашнішими є укуси в область обличчя та шиї, оскільки там обов’язково з’явиться набряк, який здатний рости протягом кількох годин, і людина може просто задихнутися.

Намагатися видавлювати або висмоктувати отруту в такому випадку не варто, оскільки це не зіграє великої ролі. Адже вона дуже швидко поширюється в організмі людини і не несе для нього вагомої небезпеки.

Після укусу не потрібно намагатися вбивати комаху, адже вона могла прилетіти з гнізда неподалік. У випадку смерті шершень виділяє феромон тривоги, що може підштовхнути інших особин атакувати вас.

Ні в якому разі не можна пити алкоголь, навіть якщо це єдиний засіб, який здатний на даний момент приглушити біль. Адже він розширить судини і прискорить поширення отрути. Якщо укус стався вночі і через сильний біль ви не можете заснути, прийом снодійного протипоказаний, оскільки він посилить вплив отрути.

Щоб полегшити больові відчуття можна втерти в місце укусу розтертий в порошок аспірин або прикласти зріз огірка, листя ревеню, листя і подрібнений корінь петрушки.

Заходи безпеки

Зараз якраз починається та частина літнього сезону, де ос, бджіл і шершнів буде найбільше, а тому потрібно проявляти обережність. Як мінімум, не потрібно залишати на відкритому просторі солодкі продукти (фрукти, шоколад) або м’ясо, оскільки вони можуть приманити комах.

Під час їжі на відкритому повітрі обов’язково потрібно стежити за тим, щоб на продукт не сіла комаха.

Шершні часто люблять селитися у старих деревах і дуплах, а також під дахами будинків, тому варто триматися подалі від місць, де є стара деревина. Необхідні місця в будинку або на дачі зі старими деревами потрібно періодично перевіряти на наявність вулика цих комах.

Також варто пам’ятати, що засоби проти комарів та інших комах не допоможуть при зустрічі з осами або шершнями. Вони не принесуть ніякої користі, а в гіршому випадку можуть розлютити комах.