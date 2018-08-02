Футбол небезпечний для жіночого мозку – причина

Дослідники прийшли до висновку, що гра головою для жінок дуже небезпечна.

Вчені з Єшива-університету (США) застосували одну з методик магнітно-резонансної томографії, щоб дослідити організацію структури мезга, повідомляє Naked Science.

У центрі уваги групи експертів виявилися мікроскопічні зміни в білій речовині у 98 футболістів-аматорів: 49 чоловіків та 49 жінок. Кожен із цих людей присвятив цьому виду спорту не один рік свого життя і неодноразово відбивав м’ячі головою. Середній вік учасників склав майже 26 років.

Дослідження показало, що фракційна анізотропія (функціональність і організація білої речовини) була знижена у всіх учасників експерименту: це пов’язують з численними ударами по голові під час гри. При цьому у жінок цей показник був набагато гіршим.

– У жінок було в п’ять разів більше мікроструктурних пошкоджень мозку в порівнянні з чоловіками, хоча кількість ударів була зіставною, – зазначив провідний автор дослідження Майкл Ліптон.

Вчені поки не можуть відповісти на питання про причини цього феномену. На думку дослідників, ними можуть бути особливості будови черепа, генетична схильність, сила м’язів шиї, статеві гормони та інші фактори.

Раніше Факти ICTV писали, що жінки, які не займаються сексом, можуть зіткнутися із загрозою атрофії піхви.

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