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Вчені розповіли про небезпеку відмови від алкоголю

Повна відмова від алкоголю може бути настільки ж шкідливою, як його надмірне споживання.

Дані досліджень опубліковані у прес-релізі на EurekAlert.

Так, фахівці з Франції і Великої Британії провели дослідження, у ході якого визначили небезпеку повної відмови від алкогольних напоїв.

Вчені визначили, що у тих, хто повністю відмовився від алкоголю, збільшується ризик деменції – ураження мозку, що приводить до недоумства в різних ступенях.

Такий самий показник у людей, що вживають більше ніж 14 одиниць алкоголю – 140 грамів у перерахунку на чистий спирт.

У дослідженні взяли участь понад 9 000 осіб у віці 35-55 років. Вчені фіксували кількість випитого ними алкоголю протягом 23 років. За цей час деменцію діагностували у 397 учасників.

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Ризик розвиток деменції спостерігався в тих, хто випивав більше 14 одиниць алкоголю на тиждень на 17% і підвищувався з кожними сімома одиницями алкоголю. Але підвищений ризик захворювання виявлено і у тих, хто повністю відмовився від спиртного.

Вчені стверджують, що доза алкоголю від однієї до 14 одиниць на тиждень може захистити мозок від деменції. Але існують ризики розвитку інших хвороб через вживання алкоголю.

Нагадаємо, вчені назвали основну причину алкоголізму.

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