Список безкоштовних аналізів і що робити, якщо відмовили (ІНФОГРАФІКА)

Послуги сімейного лікаря, терапевта або педіатра оплачуються за рахунок держбюджету – тобто вони безкоштовні. До них також відносяться базові аналізи та дослідження.

Про це написала у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Вона опублікувала повний перелік безкоштовних аналізів, які можна пройти за призначенням вашого сімейного лікаря, де він веде прийом.

Супрун також розповіла, що робити, якщо у медзакладі вам відмовляють у цих послугах або вимагають гроші за них:

– дізнайтеся, чи ваш заклад первинної медичної допомоги уже працює з НСЗУ (Національна служба здоров’я України) на її офіційному сайті;

– якщо медзаклад має договір з НСЗУ, звертайтеся зі скаргою на урядову гарячу лінію 15-45 (з осені у Нацслужби здоров’я запрацює власний контактний центр, куди можна буде звернутися);

– якщо ваш заклад ще не підписав договір із НСЗУ, зверніться зі скаргою до головного лікаря та/або у місцевий департамент чи відділ охорони здоров’я.

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Окрім того, міністр дала посилання, за яким є повний перелік медичного обслуговування, на яке ви маєте право в кожному медзакладі, який надає первинну медичну допомогу та фінансується державою.

Нагадаємо, з 1 липня повноцінно запрацював другий етап медичної реформи в Україні.

Фото: pixabay.com, Уляна Супрун