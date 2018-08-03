Вбивають непомітно! Топ-5 хвороб з холодильника і як не заразитися

Гадали немає нічого безпечніше за продукти з холодильника? А ось і ні! У ньому є місце для безлічі бактерій, які можуть вбити. Про хвороби з холодильника і правила зберігання продуктів – в матеріалі Фактів ICTV.

Кишкова паличка, клостридії, сальмонела, лістерії та ієрсиніоз – ці небезпечні бактерії можуть не тільки звалити вас з ніг, але навіть убити. А ховаються вони у вас в холодильнику! Про симптоми, заходи безпеки і правила зберігання продуктів у холодильнику Фактам ICTV розповіла терапевт Юлія Поворознюк.

– Чому холодильник стає вбивцею? Все просто – деякі бактерії добре себе почувають у холоді і навіть можуть там розмножуватися. Далі поговоримо про них, – каже лікар.

Кишкова паличка

Знаходиться у сирому м’ясі, особливо у недовареному або недосмаженому, молочних продуктах, соках і овочах.

Бактерія виживає в умовах заморозки. Але якщо ставити ретельно приготовану їжу до холодильника, її розмноження зупиниться.

Симптоми:

Діарея, можливо з кров’ю. А це призводить до ураження нирок.

Клостридії

Ці бактерії люблять консерви, у тому числі домашні, сире або недоварене м’ясо і м’ясні страви (дуже часто біфштекси), пиріжки, соуси.

Симптоми:

Болі у шлунку, діарея, нудота.

Як запобігти:

Намагайтеся не готувати про запас, з’їдайте страви відразу після приготування. Залишки швидко охолоджуйте і ставте в холодильник.

Сальмонельоз

Хвороботворні бактерії, що провокують цю хворобу, найчастіше знаходяться у сирому м’ясі, морепродуктах, яйцях, немитих свіжих овочах, непастеризованному молоці.

Бактерії сальмонели дуже витривалі. У воді вони можуть виживати 5-6 місяців, в м’ясі і ковбасі – 3-4 місяці, у морозилці зберігаються близько півроку, а у заморожених тушках птахів – навіть більше року. Дуже низькі температури, навпаки, консервують сальмонели, залишаючи їх життєздатними.

Симптоми:

Жар, діарея, нудота і біль у шлунку, який триває 7 днів.

Лістеріоз

У морозиві, готових салатах, молоці, сирому м’ясі і навіть сирах можуть жити бактерії лістерії.

За даними дослідників BBC One’s Rip Off Britain, 90% холодильників, в яких знайшли бактерії лістерії, мали неправильний температурний режим. Відмітка на термометрі перевищувала +6 градусів.

Симптоми:

Часто хвороба протікає безсимптомно. А якщо навіть ознаки є, то людина ніяк не пов’язує їх з лістеріозом. У жінок можуть бути цервікальні вагініти та інші запальні захворювання, і пов’язати їх з харчуванням, погодьтеся, важко. Теж саме можна сказати і щодо грипоподібних, ангінозних захворювань.

Взагалі лістерії викликають важку хворобу і смерть у першу чергу у людей з ослабленою імунною системою. Небезпечні для вагітних – зараження призводить до викидня, мертвонародження або народження дітей з сепсисом, менінгітом.

Як запобігти:

Стежити за температурним режимом холодильника і дотримуватися термінів зберігання продуктів.

Ієрсиніоз

Мікроорганізм ієрсинії розмножується саме при низьких температурах – близько 4-8°C. Тому холодильник є своєрідним інкубатором.

– Справа у тому, що ієрсинії не виносять тепла, зате чудово відчувають себе при багаторазовому заморожуванні. А типова температура холодильника 4-8°C і зовсім налаштовує їх на продовження роду, – запевняє терапевт.

Зберігаючи погано очищені, забруднені овочі у холодильнику, господині створюють максимально сприятливі умови для цієї хвороби.

Симптоми

Симптоми хвороби можуть імітувати скарлатину, ГРВІ, різноманітні кишкові інфекції, апендицит, зараження крові, ревматизм, мононуклеоз, гепатит та інші захворювання. Тому самому чітко визначити захворювання складно – потрібно йти до лікаря.

Як запобігти:

Ієрсинії не виносять тепла: нагрівання до 60°C вбиває їх вже через півхвилини. Тому ретельно мийте продукти під струменем гарячої води, а також піддавайте їх термічній обробці.

М’ясо краще зберігати окремо від інших продуктів. Непастеризоване молоко обов’язково кип’ятіть, у холодильник продукти ставте тільки у закритому посуді. Готуйте салати з тим розрахунком, щоб відразу подати на стіл, краще їх не зберігати у холодильнику.

Як зберігати їжу

Багато людей впевнені, якщо закинув продукти у холодильник, то вони не зіпсуються. Але мало хто думає про техніку зберігання, а через це в основному і відбувається зараження.

По-перше, продукти треба з’їдати протягом певного часу, бажано за кілька днів. Їжу домашнього приготування можна зберігати трохи довше, але і її краще з’їсти за 72 години. Якщо ви відкрили, наприклад, пакет соку, то використовуйте продукт тільки до вказаної дати.

Дотримуйтесь правильне сусідства продуктів!

Мікробам нічого не варто перебратися з одного виду їжі на інший. Тому кожен продукт повинен знати у холодильнику своє місце, зберігатися у закритому контейнері або пакеті. Тримати сир і ковбасу на одній полиці з брудними овочами – вірний спосіб заробити кишкову інфекцію. Не забудьте також вимити і просушити овочі, фрукти, зелень, перш ніж прибрати їх у холодильник.

Мийте холодильник хоча б раз на місяць.

Також важливо підтримувати гігієну самого холодильника і дотримуватися температурного режиму продуктів. Пам’ятайте, найхолодніше місце – дві нижні полиці. Туди в основному кладуть продукти, які швидко псуються: м’ясо, рибу, м’який сир, готові салати, заправки, десерти (крім йогуртів), кремові тістечка, залишки домашніх страв.

На дверцятах холодильника можна зберігати такі продукти, як молоко, йогурт, яйця, масло, маргарин, твердий сир, відкриті банки, заправки для салатів.

Овочі повинні бути миті. Помили моркву – покладіть її у найхолодніше місце.

Шухлядки для овочів і фруктів – найтепліше місце у холодильнику. Тут можна зберігати свіжі фрукти, сирі, неприготовані овочі.

Варто стежити і за температурним рижимом самого холодильника. У середині холодильної камери температура підтримується від +3 до +6 градусів. Це оптимальні умови для зберігання супів, овочів, соусів, хліба та інших продуктів. У нижній частині холодильника розташовані ящики або полиці для овочів і фруктів, коренеплодів. Температура тут повинна бути близько 8 градусів.

Покладіть градусник у холодильник – це допоможе стежити за температурою.

Ці прості, але дієві поради вбережуть вас і вашу родину від небезпечних хвороб з холодильника. Будьте здорові!