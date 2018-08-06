Чим небезпечна гомеопатія – Супрун попередила українців

Жодне наукове дослідження не змогло довести, що гомеопатичні препарати працюють, а найбільша небезпека полягає в тому, що популярність гомеопатії дуже стійка.

Про це розповіла в. о. голови Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун у Facebook.

– Найчастіше лікують застуду, мігрень або депресію. Однак найстрашніше те, що віра в силу гомеопатії спонукає людей з важкими хворобами також використовувати її для лікування. Як у випадках з серйозними хронічними захворюваннями або онкологією, – пише вона.

Вона підкреслила, що відмовлятися від дієвого і доказового лікування при наявності серйозних захворювань небезпечно для життя, адже в цьому випадку час – безцінний.

– Наприклад, люди з онкологічними захворюваннями, які лікувалися гомеопатією, вмирали з удвічі більшою ймовірністю, ніж ті, які не приймали такі ліки взагалі, – підкреслила Супрун.

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Також існує феномен гомеопатії – методу, який не лікує, але доходи від продажу якого вимірюються мільярдами доларів щорічно.

– Міністерство охорони здоров’я України не закуповує гомеопатію за кошти платників податків. Однак ніхто не може вберегти всіх пацієнтів від неправильного вибору, крім них самих. Довіряйте лише тим засобів лікування, які довели свою ефективність, – підсумувала вона.

Раніше Рада європейських академій наук, що представляє різні країни, розкритикувала гомеопатію і попередила, що реклама і використання гомеопатичних продуктів “може приносити великої шкоди”.

До речі, раніше Супрун розвінчала 7 небезпечних міфів про інсульт.

Фото: dreamstime.