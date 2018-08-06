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Чим небезпечна зайва вага і як схуднути правильно – поради Супрун

Люди із зайвою вагою мають підвищений ризик захворіти на дуже небезпечні хвороби.

Дієта

Про це попереджає у Facebook в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун

За її словами, вчені довели зв’язок між зайвою вагою та хворобами серця.

– У комбінації з серцево-судинними захворюваннями зайва вага впливає також на тривалість життя. Наприклад, було виявлено, що тривалість життя чоловіків середнього віку, які мали надмірну вагу, була на 6 років менша у порівнянні з тими, хто постійно підтримував нормальну для себе вагу, – запевняє Супрун.

Окрім того, міністр попередила про інші проблеми зі здоров’ям через зайву вагу – це задишка уві сні, біль у суглобах, артрит та цукровий діабет.

– Крім того, жирова тканина дуже підступна. Вона може оточувати життєво важливі органи – такі як підшлункова залоза, печінка та кишківник, і заважати їхній нормальній роботі. Цей тип жиру вважається найбільш небезпечним і зветься абдомінальним. Він накопичується на рівні талії, в черевній порожнині. Що більша частка такого жиру в організмі, то вищі ризики появи серцево-судинних захворювань. Адже жирова тканина негативно впливає на артеріальний тиск, рівень цукру в крові та рівень холестерину, – розповіла Супрун.

Вона порадила перевірити індекс маси свого тіла та регулярно вимірювати талію і об’єм стегон – талія повинна бути значно меншою.

Супрун також дала кілька простих порад, які допоможуть тримати вагу в нормі:

  • будьте активні (навіть якщо ви маєте зайві кілограми, але активні фізично – ризики появи серйозних хвороб зменшуються в рази)
  • харчуйтеся повноцінно (голодування та детокс дієти не працюють і можуть нашкодити здоров’ю, тому важливо харчуватись регулярно та повноцінно, не пропускаючи сніданки);
  • достатньо спіть (порушення сну підвищує ризик набрати зайву вагу,  тому намагайтесь дотримуватись режиму та спати не менш 7-8 годин).

Читайте: Як уберегти дитину від стресу – Супрун дала відповідь

До речі, раніше Супрун розвінчала 5 міфів про артеріальний тиск.

Фото: pixabay.com

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