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Летальний випадок. В Україні заборонили популярне знеболювальне

В Україні тимчасово заборонила реалізацію і застосування лікарського засобу Артифрин-Здоров’я Форте через летальний випадок після його використання.

Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Держлікслужба. 

Реалізація і застосування засобу заборонені до окремого рішення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яке буде прийматися з урахуванням результатів лабораторного аналізу.

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Йдеться де про розчин для ін’єкцій Артифрин-Здоров’я Форте серії 0010218.

Раніше Факти ICTV писали, що вживання Ібупрофену, Диклофенаку, Целекоксибу, Мефенамінової кислоти і Напроксену може призвести до серцевого нападу або інсульту.

Фото: dreamstime

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