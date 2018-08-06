Секс, Сицилія та весілля: топ-5 причин продажу органів

Ні для кого не секрет, що в світі живе і процвітає чорна трансплантологія, але ось що спонукає людей на такий крок. Факти ICTV зібрали найберзрозсудніші причини продажу органів.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, за 2015 рік у світі було проведено понад 126 тис. операцій з трансплантації цілих органів. Лідирують з пересадки – нирки, печінка, серце, легені та підшлункова залоза. ВООЗ публікує дані про офіційно проведені операції, ми ж зібрали найнесподіваніші причини лягти під ніж хірурга.

Мінус нирка, плюс відпочинок в Єгипті

У 2017 році розголосу набула історія про трьох білорусів, які стали донорами нирок. Один з них пожертвував органи заради весілля і двотижневого відпочинку в Єгипті.

Читайте: Порошенко підписав закон про трансплантацію органів

Правоохоронці розповіли, всі троє – молоді люди до 25 років. Один з них – підприємець, інший володіє двома квартирами. Гроші, виручені від продажу нирки, пацієнти витрачали по-різному: хтось організував весілля, хтось купив скутер і ноутбук.

Весілля ціною життя

20-річний житель Львівської області продав нирку заради організації гарного весілля і покупки обручки. Хлопець продав свою нирку за $15 тис., але родичам сказав, що був на заробітках. Через місяць після операції він помер.

Нирка за iPad

17-річний китайський студент Ванг Шангкун продав нирку заради iPad й iPhone. Чорних трансплантологів, які це провернули, суворо засудили, але юнакові це не допомогло. З кожним роком стан його здоров’я погіршувався, за повідомленнями деяких ЗМІ, він помер.

Спорткар за яєчко

Американець Майк Парізі оголосив про продаж свого яєчка за $35 тис. Таким чином чоловік збирав гроші на спортивну машину марки Nissan.

Нирка заради віртуальних цінностей

27-річний геймер Саймон Дарніс позбувся нирки заради онлайн-ігри World of Warcraft. Хлопець пішов на такий крок через маніакальне бажання зробити свого персонажа кращим з кращих.

Варто відзначити, що геймер не шкодує про своє рішення і продовжує підкорювати ігрові вершини.

Раніше Факти ICTV писали, що вчені провели успішне випробування ліків проти старіння, що омолоджують імунну систему.