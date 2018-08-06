Вчені розповіли, як інтернет впливає на сон

Тим, хто використовує широкосмуговий швидкісний інтернет, сон не приносить відновлення і відпочинку.
Вчені дійшли висновку, що люди, які використовують широкосмуговий швидкісний інтернет, сплять менше, а їхній сон не приносить відновлення і відпочинку, повідомляє Journal of Economic Behavior and Organization.
У середньому любителі “інтернет-серфінгу” спали на 25 хвилин менше, а люди зі швидкісним інтернетом спали менше 6 годин на 25% частіше.
Найбільший вплив інтернету на сон був виражений у людей у віці від 18 до 30 років. Тут різниця в часі сну склала 70 хвилин.
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До слова, денний сон корисний для більшості людей у світі, але для того, щоб він позитивно впливав на самопочуття, слід дотримуватися кількох умов.
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