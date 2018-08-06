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Вчені розповіли, як інтернет впливає на сон

Тим, хто використовує широкосмуговий швидкісний інтернет, сон не приносить відновлення і відпочинку.

Вчені дійшли висновку, що люди, які використовують широкосмуговий швидкісний інтернет, сплять менше, а їхній сон не приносить відновлення і відпочинку, повідомляє Journal of Economic Behavior and Organization.

У середньому любителі “інтернет-серфінгу” спали на 25 хвилин менше, а люди зі швидкісним інтернетом спали менше 6 годин на 25% частіше.

Найбільший вплив інтернету на сон був виражений у людей у ​​віці від 18 до 30 років. Тут різниця в часі сну склала 70 хвилин.

Читайте: Вчені розповіли про небезпеку відмови від алкоголю

До слова, денний сон корисний для більшості людей у світі, але для того, щоб він позитивно впливав на самопочуття, слід дотримуватися кількох умов.

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